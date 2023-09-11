В России готовят поправки к закону о выборах президента страны

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Работа над поправками в закон о выборах президента уже началась. Об этом заявили глава ЦИК Памфилова и сенатор Клишас.По словам сенатора, никаких глобальных изменений ждать не стоит, однако подробности пока не приведены.Ранее в ЦИК заявляли о необходимости поправок в законодательство. Так, идёт обсуждение об электронном способе голосования на выборах президента. При этом опыт использования ДЭГ пока имеется только у 20 регионов.Сами выборы президента должен назначать Совет Федерации. Это может произойти не ранее чем за 100 дней до дня голосования.Выборы президента России должны состояться в марте 2023 года. Президент избирается на шесть лет. О возможном выдвижении пока говорили только в партии КПРФ. Там предположили, что выдвинут почти 80-летнего Зюганова, который участвовал фактически во всех президентских выборах в РФ, кроме 2018 года.