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В России готовят поправки к закону о выборах президента страны
Работа над поправками в закон о выборах президента уже началась. Об этом заявили глава ЦИК Памфилова и сенатор Клишас.
По словам сенатора, никаких глобальных изменений ждать не стоит, однако подробности пока не приведены.
Ранее в ЦИК заявляли о необходимости поправок в законодательство. Так, идёт обсуждение об электронном способе голосования на выборах президента. При этом опыт использования ДЭГ пока имеется только у 20 регионов.
Сами выборы президента должен назначать Совет Федерации. Это может произойти не ранее чем за 100 дней до дня голосования.
Выборы президента России должны состояться в марте 2023 года. Президент избирается на шесть лет. О возможном выдвижении пока говорили только в партии КПРФ. Там предположили, что выдвинут почти 80-летнего Зюганова, который участвовал фактически во всех президентских выборах в РФ, кроме 2018 года.
По словам сенатора, никаких глобальных изменений ждать не стоит, однако подробности пока не приведены.
Ранее в ЦИК заявляли о необходимости поправок в законодательство. Так, идёт обсуждение об электронном способе голосования на выборах президента. При этом опыт использования ДЭГ пока имеется только у 20 регионов.
Сами выборы президента должен назначать Совет Федерации. Это может произойти не ранее чем за 100 дней до дня голосования.
Выборы президента России должны состояться в марте 2023 года. Президент избирается на шесть лет. О возможном выдвижении пока говорили только в партии КПРФ. Там предположили, что выдвинут почти 80-летнего Зюганова, который участвовал фактически во всех президентских выборах в РФ, кроме 2018 года.
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