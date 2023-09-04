В МИД Финляндии рассказали о пропуске автомобилей из России через границу

Алиса Левина © Вечерние ведомости

В МИД Финляндии заявили, что никакого запрета на проезд через границу автомобилей с российской регистрацией в стране не вводили. В дипведомстве добавили, что если такой запрет будет введен, то о нем сообщает заранее.«Автомобили с российскими номерами по-прежнему могут въезжать в Финляндию. Если будет принято другое решение, то мы объявим о нем заблаговременно», — рассказала руководитель санкционного отдела финского МИД Пиа Сариваара.Ранее о запретах въезда на территорию ЕС россиян на российских автомобилях было заявлено в санкционной комиссии ЕС. Разъяснения о правилах въезда россиян не дали никаких дополнительных объяснений.