Возрастное ограничение 18+
В МИД Финляндии рассказали о пропуске автомобилей из России через границу
В МИД Финляндии заявили, что никакого запрета на проезд через границу автомобилей с российской регистрацией в стране не вводили. В дипведомстве добавили, что если такой запрет будет введен, то о нем сообщает заранее.
«Автомобили с российскими номерами по-прежнему могут въезжать в Финляндию. Если будет принято другое решение, то мы объявим о нем заблаговременно», — рассказала руководитель санкционного отдела финского МИД Пиа Сариваара.
Ранее о запретах въезда на территорию ЕС россиян на российских автомобилях было заявлено в санкционной комиссии ЕС. Разъяснения о правилах въезда россиян не дали никаких дополнительных объяснений.
«Автомобили с российскими номерами по-прежнему могут въезжать в Финляндию. Если будет принято другое решение, то мы объявим о нем заблаговременно», — рассказала руководитель санкционного отдела финского МИД Пиа Сариваара.
Ранее о запретах въезда на территорию ЕС россиян на российских автомобилях было заявлено в санкционной комиссии ЕС. Разъяснения о правилах въезда россиян не дали никаких дополнительных объяснений.
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