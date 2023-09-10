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Мазутные ямы горят в Салавате на площади 300 квадратов
Скрин видео телеканала UTV
Неиспользуемые, но до сих пор не рекультированные мазутные ямы загорелись в башкирском Салавате на площади 300 квадратных метров. Столбы черного дыма видно на расстоянии нескольких километров.
По сообщению МЧС, пострадавших нет, информации о том, есть ли экологический ущерб, пока тоже не сообщается.
Известно, что ямы давно не используются, однако рекультивацию их так и не проводили. Что могло стать причиной пожара, пока неизвестно.
На момент публикации пожар локализован, его тушение продолжается.
По сообщению МЧС, пострадавших нет, информации о том, есть ли экологический ущерб, пока тоже не сообщается.
Известно, что ямы давно не используются, однако рекультивацию их так и не проводили. Что могло стать причиной пожара, пока неизвестно.
На момент публикации пожар локализован, его тушение продолжается.
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