Мазутные ямы горят в Салавате на площади 300 квадратов

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Неиспользуемые, но до сих пор не рекультированные мазутные ямы загорелись в башкирском Салавате на площади 300 квадратных метров. Столбы черного дыма видно на расстоянии нескольких километров.По сообщению МЧС, пострадавших нет, информации о том, есть ли экологический ущерб, пока тоже не сообщается.Известно, что ямы давно не используются, однако рекультивацию их так и не проводили. Что могло стать причиной пожара, пока неизвестно.На момент публикации пожар локализован, его тушение продолжается.