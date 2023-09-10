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Кремль: Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит Россию
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит Россию. Об этом заявили в понедельник в Кремле.
Сообщается, что глава КНДР посетит РФ с официальным визитом по приглашению Путина.
«По приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина Председатель Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит Россию с официальным визитом», — говорится в сообщении.
Добавим, что сегодня Путин прибыл в Приморье на судостроительный комплекс «Звезда», где принял участие «в церемонии имянаречения арктического танкера-газовоза "Алексей Косыгин" и танкера-челнока "Валентин Пикуль"», сообщили ранее в Кремле.
12 сентября Путин намерен выступить на пленарной сессии ВЭФ во Владивостоке.
Сообщается, что глава КНДР посетит РФ с официальным визитом по приглашению Путина.
«По приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина Председатель Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит Россию с официальным визитом», — говорится в сообщении.
Добавим, что сегодня Путин прибыл в Приморье на судостроительный комплекс «Звезда», где принял участие «в церемонии имянаречения арктического танкера-газовоза "Алексей Косыгин" и танкера-челнока "Валентин Пикуль"», сообщили ранее в Кремле.
12 сентября Путин намерен выступить на пленарной сессии ВЭФ во Владивостоке.
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