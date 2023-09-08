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Глава СКР Бастрыкин просит возбудить уголовные дела на двух российских судей
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
Глава СКР Бастрыкин обратился в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) с представлением о даче согласия на возбуждение уголовных дел в отношении двух судей в отставке.
Речь идет о бывшей новосибирской судье Марине Сальниковой и бывшем судье Анапы Сергее Крылове. Эти данные появились на сайте ВККС в повестке на ближайшее заседание коллегии, которое запланировано на 18 сентября.
«Рассмотрение представления Председателя Следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении мирового судьи 1-го судебного участка Венгеровского судебного района Новосибирской области в отставке Сальниковой Марины Викторовны по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации (получение взятки в особо крупном размере — прим. ред.)», — указано в повестке.
По данным издания NGS.ru, в конце августа имя судьи прозвучало на процессе по делу местного адвоката, которого подозревают в посредничестве при даче взятки. Адвокат, как пишет издание со ссылкой на следствие, якобы согласился передать судье деньги от своего клиента, которому грозило заключение под стражу по делу о незаконной охоте. Как сообщается, судья якобы обещала закрыть дело за три миллиона рублей. Адвокат и судья были задержаны при передаче первой части взятки в 1,5 миллиона, пишет издание. Адвокат признал свою вину. Официально в СК эту информацию не комментировали.
Добавим, что, судя по повестке ВККС на 18 сентября, также будет рассмотрено представление главы СКР о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении мирового судьи в отставке из Анапы Сергея Крылова. Уголовное дело предлагается возбудить по двум статьям — «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» (ч. 3 ст. 30) и «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159).
Речь идет о бывшей новосибирской судье Марине Сальниковой и бывшем судье Анапы Сергее Крылове. Эти данные появились на сайте ВККС в повестке на ближайшее заседание коллегии, которое запланировано на 18 сентября.
«Рассмотрение представления Председателя Следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении мирового судьи 1-го судебного участка Венгеровского судебного района Новосибирской области в отставке Сальниковой Марины Викторовны по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации (получение взятки в особо крупном размере — прим. ред.)», — указано в повестке.
По данным издания NGS.ru, в конце августа имя судьи прозвучало на процессе по делу местного адвоката, которого подозревают в посредничестве при даче взятки. Адвокат, как пишет издание со ссылкой на следствие, якобы согласился передать судье деньги от своего клиента, которому грозило заключение под стражу по делу о незаконной охоте. Как сообщается, судья якобы обещала закрыть дело за три миллиона рублей. Адвокат и судья были задержаны при передаче первой части взятки в 1,5 миллиона, пишет издание. Адвокат признал свою вину. Официально в СК эту информацию не комментировали.
Добавим, что, судя по повестке ВККС на 18 сентября, также будет рассмотрено представление главы СКР о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении мирового судьи в отставке из Анапы Сергея Крылова. Уголовное дело предлагается возбудить по двум статьям — «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» (ч. 3 ст. 30) и «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159).
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