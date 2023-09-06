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В Москве в квартире взорвался оружейный сейф, есть пострадавший
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
На юго-востоке Москвы в квартире взорвался оружейный сейф.
Пострадал один человек, пишут РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Сообщается, что взрыв произошел при вскрытии оружейного сейфа в квартире на третьем этаже. Девятиэтажный жилой дом расположен на улице Зеленодольской.
Из-за взрыва побиты три окна. Состояние пострадавшего мужчины, который открывал сейф, уточняется, пишет агентство.
Официальных комментариев по происшествию пока нет.
Пострадал один человек, пишут РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Сообщается, что взрыв произошел при вскрытии оружейного сейфа в квартире на третьем этаже. Девятиэтажный жилой дом расположен на улице Зеленодольской.
Из-за взрыва побиты три окна. Состояние пострадавшего мужчины, который открывал сейф, уточняется, пишет агентство.
Официальных комментариев по происшествию пока нет.
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