Возрастное ограничение 18+
В правительстве Приморья пообещали помочь пострадавшим от паводка «крестьянам»
Фото: скриншот с сайта правительства Приморья
В правительстве Приморья пообещали помочь пострадавшим от паводка «крестьянам».
Власти оценивают ущерб, нанесенный частным подворьям в результате паводка и тайфуна. Жителям обещают выплаты и льготную покупку дров.
«Губернатор Приморского края Олег Кожемяко распорядился оценить ущерб частным подворьям от паводка и направить пострадавшим крестьянам выплаты для покупки утраченного урожая», — говорится в релизе на официальном сайте краевого правительства.
Глава региона заявил, что муниципалитеты выплатят компенсации жителям, которые потеряли свои огороды в результате затопления. «Люди потеряли все, что посадили, остались без запасов на зиму. Поэтому такая мера поможет им купить сельхозпродукцию», – заявил Кожемяко.
Кроме этого, как сообщили в правительстве, жителям помогут приобрести дрова по льготным ценам. В наиболее пострадавший от стихии муниципалитет, Хасанский округ, тысяча кубометров дров направлена безвозмездно.
«Особое внимание глав территорий и ведомств руководитель Приморья заострил на скорейшей выплате компенсаций за нанесенный ущерб по 10, 50 и 100 тысяч рублей, а также частичной оплате за капитальный ремонт», — сообщили в правительстве.
Также власти назвали примерную сумму ущерба сельскому хозяйству региона в целом — 900 млн рублей. Пострадали, в том числе, оленеводы и предприятия марикультуры.
«Погибло 36 тысяч гектаров сельскохозяйственных культур, пострадали предприятия марикультуры (морская культура, то есть разведение и выращивание водорослей, моллюсков, ракообразных, рыб — прим. ред.), оленеводы в Хасанском муниципальном округе. Предварительный ущерб от наводнения уже составляет 900 миллионов рублей», — заявил министр сельского хозяйства края Андрей Бронц.
Напомним, в Приморье действует режим ЧС федерального уровня.
Власти оценивают ущерб, нанесенный частным подворьям в результате паводка и тайфуна. Жителям обещают выплаты и льготную покупку дров.
«Губернатор Приморского края Олег Кожемяко распорядился оценить ущерб частным подворьям от паводка и направить пострадавшим крестьянам выплаты для покупки утраченного урожая», — говорится в релизе на официальном сайте краевого правительства.
Глава региона заявил, что муниципалитеты выплатят компенсации жителям, которые потеряли свои огороды в результате затопления. «Люди потеряли все, что посадили, остались без запасов на зиму. Поэтому такая мера поможет им купить сельхозпродукцию», – заявил Кожемяко.
Кроме этого, как сообщили в правительстве, жителям помогут приобрести дрова по льготным ценам. В наиболее пострадавший от стихии муниципалитет, Хасанский округ, тысяча кубометров дров направлена безвозмездно.
«Особое внимание глав территорий и ведомств руководитель Приморья заострил на скорейшей выплате компенсаций за нанесенный ущерб по 10, 50 и 100 тысяч рублей, а также частичной оплате за капитальный ремонт», — сообщили в правительстве.
Также власти назвали примерную сумму ущерба сельскому хозяйству региона в целом — 900 млн рублей. Пострадали, в том числе, оленеводы и предприятия марикультуры.
«Погибло 36 тысяч гектаров сельскохозяйственных культур, пострадали предприятия марикультуры (морская культура, то есть разведение и выращивание водорослей, моллюсков, ракообразных, рыб — прим. ред.), оленеводы в Хасанском муниципальном округе. Предварительный ущерб от наводнения уже составляет 900 миллионов рублей», — заявил министр сельского хозяйства края Андрей Бронц.
Напомним, в Приморье действует режим ЧС федерального уровня.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Екатеринбургские власти обещают заменить 62 остановочных комплекса
01 сентября 2023
01 сентября 2023
Екатеринбуржцы вторую неделю остаются без стационарной телефонной связи из-за повреждения проводов
01 сентября 2023
01 сентября 2023