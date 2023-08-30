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Суд арестовал офицеров ФСБ, подозреваемых в крупных хищениях при закупке планшетов
Фото: Вечерние Ведомости
Суд арестовал двух офицеров ФСБ, которых подозревают в крупных хищениях при закупке планшетов для этого ведомства.
Следствие полагает, что в погранслужбу ФСБ под видом «новейших российских разработок» закупались китайские планшеты, предназначенные для гражданских нужд. Кроме того, приборы закупались по завышенной цене.
В мошеннической схеме с гособоронзаказом участвовала, предположительно, организованная группа в Москве, Московской и Владимирской области. В числе фигурантов есть руководители предприятий, поставляющих оборудование в силовые ведомства. Материальный ущерб оценивается в сумму «не менее 153 000 000 рублей».
Хищения, как полагает следствие, произошли с 2014 по 2019 год. Уголовное дело было возбуждено в апреле 2023 года. Некоторые фигуранты уже арестованы. Это капитан 1-го ранга, бывший начальник связи департамента береговой охраны погранслужбы ФСБ, пишет ТАСС со ссылкой на постановление 235-го Гарнизонного военного суда. Он заключен под стражу до 15 октября. Кроме того, под арест попал еще один офицер ФСБ, его должность не уточняется.
Добавим, что большая часть документации предприятий, которая относилась к поставкам оборудования, «была уничтожена», пишет агентство со ссылкой на материалы дела.
По данным «Коммерсанта», под стражей находится еще один фигурант, предприниматель, который признал вину и дал показания о создании преступной группы.
Следствие полагает, что в погранслужбу ФСБ под видом «новейших российских разработок» закупались китайские планшеты, предназначенные для гражданских нужд. Кроме того, приборы закупались по завышенной цене.
В мошеннической схеме с гособоронзаказом участвовала, предположительно, организованная группа в Москве, Московской и Владимирской области. В числе фигурантов есть руководители предприятий, поставляющих оборудование в силовые ведомства. Материальный ущерб оценивается в сумму «не менее 153 000 000 рублей».
Хищения, как полагает следствие, произошли с 2014 по 2019 год. Уголовное дело было возбуждено в апреле 2023 года. Некоторые фигуранты уже арестованы. Это капитан 1-го ранга, бывший начальник связи департамента береговой охраны погранслужбы ФСБ, пишет ТАСС со ссылкой на постановление 235-го Гарнизонного военного суда. Он заключен под стражу до 15 октября. Кроме того, под арест попал еще один офицер ФСБ, его должность не уточняется.
Добавим, что большая часть документации предприятий, которая относилась к поставкам оборудования, «была уничтожена», пишет агентство со ссылкой на материалы дела.
По данным «Коммерсанта», под стражей находится еще один фигурант, предприниматель, который признал вину и дал показания о создании преступной группы.
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