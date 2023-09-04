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МВД: в Ростове-на-Дону задержан мужчина, угрожавший людям гранатой
Фото: Вечерние Ведомости
В Ростове-на-Дону задержан мужчина, угрожавший людям гранатой.
Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.
«В Ростове-на-Дону полицейские задержали гражданина, угрожавшего гражданам гранатой. Полицейские незамедлительно прибыли на место происшествия», — сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области. В полиции уточнили, что мужчина угрожал гранатой на улице Таганрогской.
Была ли граната настоящей, не сообщается.
Ранее в местных пабликах появились сообщения о том, что мужчина в камуфляже угрожает взорвать пункт гуманитарной помощи для военных. По некоторым данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.
«В Ростове-на-Дону полицейские задержали гражданина, угрожавшего гражданам гранатой. Полицейские незамедлительно прибыли на место происшествия», — сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области. В полиции уточнили, что мужчина угрожал гранатой на улице Таганрогской.
Была ли граната настоящей, не сообщается.
Ранее в местных пабликах появились сообщения о том, что мужчина в камуфляже угрожает взорвать пункт гуманитарной помощи для военных. По некоторым данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения.
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