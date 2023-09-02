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МВД: в Махачкале произошла массовая драка школьников со стрельбой
Фото: телеграм-канал МВД Дагестана
В Махачкале произошла массовая драка школьников со стрельбой.
По данным МВД, потасовка возникла накануне, 4 сентября, и переросла в массовую драку в одном из дворов по улице Абубакарова. Причиной конфликта стала личная переписка.
«Полицейскими Махачкалы установлены обстоятельства массовой драки, произошедшей между несовершеннолетними накануне <...> Выяснилось, что конфликт между ребятами произошел из-за переписки одного из них с сестрой другого. В ходе выяснения отношений один из участников конфликта, 15-летний житель Шамильского района, стал стрелять в воздух из охолощенного пистолета, принадлежащего приятелю», — сообщили в МВД по Республике Дагестан. С места было изъято три гильзы.
Точное количество участников драки не сообщается, однако в ведомстве уточнили, что после произошедшего «составлено 16 административных протоколов». Судя по записи с камеры видеонаблюдения, во дворе во время потасовки находились несколько десятков молодых людей.
Со школьниками и их родителями «проведена профилактическая беседа». О пострадавших не сообщается.
В полиции добавили, что школьники разбежались к моменту прибытия правоохранителей. «В течение нескольких часов все участники инцидента были установлены и доставлены в отдел», — говорится в сообщении регионального главка.
По данным МВД, потасовка возникла накануне, 4 сентября, и переросла в массовую драку в одном из дворов по улице Абубакарова. Причиной конфликта стала личная переписка.
«Полицейскими Махачкалы установлены обстоятельства массовой драки, произошедшей между несовершеннолетними накануне <...> Выяснилось, что конфликт между ребятами произошел из-за переписки одного из них с сестрой другого. В ходе выяснения отношений один из участников конфликта, 15-летний житель Шамильского района, стал стрелять в воздух из охолощенного пистолета, принадлежащего приятелю», — сообщили в МВД по Республике Дагестан. С места было изъято три гильзы.
Точное количество участников драки не сообщается, однако в ведомстве уточнили, что после произошедшего «составлено 16 административных протоколов». Судя по записи с камеры видеонаблюдения, во дворе во время потасовки находились несколько десятков молодых людей.
Со школьниками и их родителями «проведена профилактическая беседа». О пострадавших не сообщается.
В полиции добавили, что школьники разбежались к моменту прибытия правоохранителей. «В течение нескольких часов все участники инцидента были установлены и доставлены в отдел», — говорится в сообщении регионального главка.
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