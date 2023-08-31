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83% россиян считают нужным курс начальной военной подготовки в школах
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Подавляющее большинство россиян (83%) считают нужным курс начальной военной подготовки в школах.
Такие данные приводит ВЦИОМ.
Речь идет о введении курсов начальной военной подготовки (НВП) для старшеклассников с 1 сентября этого года.
Россияне, которые одобряют НВП в школе, чаще всего говорят о полезном опыте для детей и о «навыках для будущего» (17%).
14% опрошенных апеллируют к прошлому («раньше были такие уроки»);
13% говорят о «необходимости уметь защищать свою Родину»;
13% отмечают «освоение навыков обращения с оружием»;
13% говорят о «необходимости нового предмета в целом».
Кроме того, социологи узнали, что россияне думают о другом нововведении в школах — о «Разговорах о важном». О необходимости таких занятий высказались 74% россиян, говорится в исследовании.
Напомним, в прошлом году на патриотическое воспитание в РФ потратили вдвое больше, чем планировали.
Такие данные приводит ВЦИОМ.
Речь идет о введении курсов начальной военной подготовки (НВП) для старшеклассников с 1 сентября этого года.
Россияне, которые одобряют НВП в школе, чаще всего говорят о полезном опыте для детей и о «навыках для будущего» (17%).
14% опрошенных апеллируют к прошлому («раньше были такие уроки»);
13% говорят о «необходимости уметь защищать свою Родину»;
13% отмечают «освоение навыков обращения с оружием»;
13% говорят о «необходимости нового предмета в целом».
Кроме того, социологи узнали, что россияне думают о другом нововведении в школах — о «Разговорах о важном». О необходимости таких занятий высказались 74% россиян, говорится в исследовании.
Напомним, в прошлом году на патриотическое воспитание в РФ потратили вдвое больше, чем планировали.
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