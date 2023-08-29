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Депутат ГД раскритиковал позицию Минкульта по фильмам «Барби» и «Оппенгеймер»

16.22 Понедельник, 4 сентября 2023
Фото: Вечерние Ведомости
В ГД считают, что фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» не противоречат положениям о российских «духовно-нравственных ценностях».

Такое мнение высказал депутат ГД, зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин («Единая Россия»).

Он раскритиковал позицию Минкульта по поводу этих фильмов, которая прозвучала ранее.

«Не утихает медийный шум вокруг "Барби" и "Оппенгеймера", двух самых громких премьер этого года, которые по понятным причинам не вышли в российский кинопрокат. Политиков понимаю: на этой истории можно сделать хайп. А вот попытка Минкульта приплести сюда "духовно-нравственные ценности" ничего кроме удивления не вызывает. Положениям из официального документа, на которые ссылается министерство, ни один из этих фильмов, на мой взгляд, не противоречит», — пишет депутат.

Он считает, что история создания ядерного оружия и «исследование внутреннего мира одного из отцов атомной бомбы несут в себе гуманистический посыл, что сегодня актуально как никогда».

По поводу «Барби» депутат заявил, что это кино «глубже, чем кажется, и содержит изрядную порцию социальной сатиры».

«Конечно, оба фильма далеко не шедевры мировой культуры, но намного лучше многих картин, которым в этом году Минкульт выдал прокатное удостоверение и на духовно-нравственные ценности не посмотрел (хотя стоило бы)», — считает депутат. При этом он заявил, что не поддерживает механизм «принудительного лицензирования».

Напомним, ранее в Минкульте высказались о «принудительном лицензировании картин из недружественных стран». В ведомстве заявили, что фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» «не отвечают целям и задачам, поставленным главой государства, по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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