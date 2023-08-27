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Половина россиян поддерживает государственное регулирование абортов
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Почти половина россиян (47%) считает, что государство должно принимать меры по предотвращению абортов.
В прошлом году так думали около трети россиян (36%).
Против того, чтобы государство участвовало в решении этих вопросов, сегодня выступают 39% россиян, между тем в прошлом году против высказывались более половины опрошенных (51%). «Хотя российское общество не достигло консенсуса по этому вопросу, за прошедший год баланс общественного мнения заметно сместился в сторону государственного регулирования абортов», — говорится в исследовании ВЦИОМ.
Кто поддерживает госрегулирование абортов
Чаще всего, это мужчины (51%), россияне с неполным средним образованием (64%), жители села (63%), жители Северо-Кавказского (65%) и Дальневосточного (57%) федеральных округов.
Кто против
Чаще других против госрегулирования абортов выступают женщины (43%), молодежь до 25 лет (62%), жители Москвы и Санкт-Петербурга (49%), активные пользователи интернета (46%), а также те, у кого нет детей (48%).
О препаратах для прерывания беременности
Между тем, каждый второй россиянин не одобрил инициативу Минздрава, который ранее объявил о планах ограничить свободную продажу препаратов для прерывания беременности. Такие препараты, напомним, предлагается включить в так называемый перечень предметно-количественного учета.
Большая часть россиян отнеслись к этой инициативе скептически — 55% опрошенных не поддерживают предложение Минздрава. Они считают, что у инициативы будут негативные последствия.
«Каждый четвертый говорит о росте нелегальных абортов (24%), 13% — об ухудшении физического и психологического здоровья женщин, росте бесплодия. Каждый десятый россиянин полагает, что реализация данной меры может привести к росту числа детей-отказников (9%), 7% считают, что увеличится нелегальная продажа препарата, еще 6% предположили снижение рождаемости», — говорят аналитики.
Каждый третий опрошенный (35%) инициативу Минздрава поддерживает.
«Единственная группа россиян, которая ощутимо чаще других поддерживает предложение Минздрава ограничить свободную продажу препаратов для прерывания беременности, — это жители Северо-Кавказского федерального округа — (55%). По-видимому, это следствие культурно-религиозных представлений о семье, женщине и детях», — говорится в исследовании.
По мнению социологов, основной предмет несогласия между теми, кто поддерживает и не поддерживает предложение Минздрава, — «столкновение личных и государственных интересов».
В прошлом году так думали около трети россиян (36%).
Против того, чтобы государство участвовало в решении этих вопросов, сегодня выступают 39% россиян, между тем в прошлом году против высказывались более половины опрошенных (51%). «Хотя российское общество не достигло консенсуса по этому вопросу, за прошедший год баланс общественного мнения заметно сместился в сторону государственного регулирования абортов», — говорится в исследовании ВЦИОМ.
Кто поддерживает госрегулирование абортов
Чаще всего, это мужчины (51%), россияне с неполным средним образованием (64%), жители села (63%), жители Северо-Кавказского (65%) и Дальневосточного (57%) федеральных округов.
Кто против
Чаще других против госрегулирования абортов выступают женщины (43%), молодежь до 25 лет (62%), жители Москвы и Санкт-Петербурга (49%), активные пользователи интернета (46%), а также те, у кого нет детей (48%).
О препаратах для прерывания беременности
Между тем, каждый второй россиянин не одобрил инициативу Минздрава, который ранее объявил о планах ограничить свободную продажу препаратов для прерывания беременности. Такие препараты, напомним, предлагается включить в так называемый перечень предметно-количественного учета.
Большая часть россиян отнеслись к этой инициативе скептически — 55% опрошенных не поддерживают предложение Минздрава. Они считают, что у инициативы будут негативные последствия.
«Каждый четвертый говорит о росте нелегальных абортов (24%), 13% — об ухудшении физического и психологического здоровья женщин, росте бесплодия. Каждый десятый россиянин полагает, что реализация данной меры может привести к росту числа детей-отказников (9%), 7% считают, что увеличится нелегальная продажа препарата, еще 6% предположили снижение рождаемости», — говорят аналитики.
Каждый третий опрошенный (35%) инициативу Минздрава поддерживает.
«Единственная группа россиян, которая ощутимо чаще других поддерживает предложение Минздрава ограничить свободную продажу препаратов для прерывания беременности, — это жители Северо-Кавказского федерального округа — (55%). По-видимому, это следствие культурно-религиозных представлений о семье, женщине и детях», — говорится в исследовании.
По мнению социологов, основной предмет несогласия между теми, кто поддерживает и не поддерживает предложение Минздрава, — «столкновение личных и государственных интересов».
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