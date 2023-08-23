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Площадь природного пожара в Геленджике увеличилась до 118 га
Фото: телеграм-канал Алексея Богодистова
В Геленджике площадь природного пожара увеличилась до 118 га.
К тушению на данный момент привлечены два самолёта-амфибии и два вертолёта МИ-8, сообщил глава муниципального образования Алексей Богодистов.
«Прервал командировку. Из Москвы выехал в Геленджик. С руководителями всех служб нахожусь в постоянном контакте. Пламя ушло к вершине горы. Ситуация с тушением сложная, но контролируемая», — говорится в телеграм-канале Богодистова.
В МЧС по региону сообщили, что, по последним данным Рослесхоза, площадь пожара составляет 118 Га. В ликвидации задействовано более 400 человек и 70 единиц техники. Помощь оказывают подготовленные экипированные добровольцы.
«Тушение продолжается в сложных условиях при сильном ветре с порывами до 30 м/с и сложно-пересеченном рельефом местности», — сообщили в МЧС по Краснодарскому краю.
В ведомстве утверждают, что угрозы объектам инфраструктуры нет.
К тушению на данный момент привлечены два самолёта-амфибии и два вертолёта МИ-8, сообщил глава муниципального образования Алексей Богодистов.
«Прервал командировку. Из Москвы выехал в Геленджик. С руководителями всех служб нахожусь в постоянном контакте. Пламя ушло к вершине горы. Ситуация с тушением сложная, но контролируемая», — говорится в телеграм-канале Богодистова.
В МЧС по региону сообщили, что, по последним данным Рослесхоза, площадь пожара составляет 118 Га. В ликвидации задействовано более 400 человек и 70 единиц техники. Помощь оказывают подготовленные экипированные добровольцы.
«Тушение продолжается в сложных условиях при сильном ветре с порывами до 30 м/с и сложно-пересеченном рельефом местности», — сообщили в МЧС по Краснодарскому краю.
В ведомстве утверждают, что угрозы объектам инфраструктуры нет.
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