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В СК завели дело против полицейского, которого заподозрили в сдаче «депутатских анализов»
Фото: Вечерние Ведомости
В СУ СК по Воронежской области подтвердили информацию об уголовном деле против полицейского, которого заподозрили в сдаче анализов за депутата.
Напомним, во вторник в СМИ появились сообщения о том, что местный инспектор ГИБДД сдал анализы за депутата, виновника смертельного ДТП, которое произошло в мае. Против депутата ранее было возбуждено уголовное дело, экспертиза показала, что «водитель был трезв».
Сегодня в региональном СУ СК сообщили, что в ходе следствия из данного уголовного дела был выделен материал процессуальной проверки, на основании которого возбуждено новое уголовное дело в отношении сотрудника полиции. Его заподозрили в фальсификации доказательств.
«Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по административному делу). По предварительным данным, сотрудник полиции выехал на место совершения вышеуказанного дорожно-транспортного происшествия для фиксации следов и составления материала об административном правонарушении. В дальнейшем, находясь в больнице с бывшим депутатом, сдал вместо него анализы, которые предоставил в приемное отделения для последующих исследований», — сообщается в релизе СК.
Там напомнили, что ДТП произошло 27 мая в городе Лиски. По данным следствия, депутат, управляя личным автомобилем, допустил наезд на 75-летнюю женщину, она скончалась в больнице.
В СК добавили, что обвиняемый в смертельном ДТП вину признал. Ранее депутата исключили из партии «Единая Россия».
Напомним, во вторник в СМИ появились сообщения о том, что местный инспектор ГИБДД сдал анализы за депутата, виновника смертельного ДТП, которое произошло в мае. Против депутата ранее было возбуждено уголовное дело, экспертиза показала, что «водитель был трезв».
Сегодня в региональном СУ СК сообщили, что в ходе следствия из данного уголовного дела был выделен материал процессуальной проверки, на основании которого возбуждено новое уголовное дело в отношении сотрудника полиции. Его заподозрили в фальсификации доказательств.
«Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по административному делу). По предварительным данным, сотрудник полиции выехал на место совершения вышеуказанного дорожно-транспортного происшествия для фиксации следов и составления материала об административном правонарушении. В дальнейшем, находясь в больнице с бывшим депутатом, сдал вместо него анализы, которые предоставил в приемное отделения для последующих исследований», — сообщается в релизе СК.
Там напомнили, что ДТП произошло 27 мая в городе Лиски. По данным следствия, депутат, управляя личным автомобилем, допустил наезд на 75-летнюю женщину, она скончалась в больнице.
В СК добавили, что обвиняемый в смертельном ДТП вину признал. Ранее депутата исключили из партии «Единая Россия».
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