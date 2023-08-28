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Воронежского полицейского подозревают в сдаче анализов за депутата после смертельного ДТП
Фото: Вечерние Ведомости
В Воронежской области инспектора ГИБДД заподозрили в том, что он якобы сдал анализы за местного депутата после смертельного ДТП.
Напомним, авария произошла в конце мая в городе Лиски. «Лексус» сбил пожилую женщину, которая переходила дорогу на зеленый свет по зебре. 75-летняя пенсионерка скончалась в больнице.
В местных СМИ тогда появилась информация о том, что за рулем был бизнесмен, местный депутат Анатолий Шабанов, он возглавлял фракцию «ЕР» в лискинском горсовете. В реготделении партии оперативно отреагировали на информацию в СМИ, сообщив, что депутата в случае подтверждения данных о ДТП исключат из партии. Там также добавили, что предполагаемый виновник аварии, по словам племянницы погибшей женщины, находился за рулем в состоянии опьянения. На следующий день, 30 мая, в партии заявили, что Анатолий Шабанов исключен из «Единой России». В сообщении говорилось, что депутат исключен «в соответствии с Уставом партии», точную причину и другие подробности в реготделении не называли.
После смертельного ДТП в Лисках было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД. Между тем, как сообщали в июле «Вести Воронеж», депутату удалось избежать СИЗО. Его якобы оставили под подпиской о невыезде, об этом журналисту «Вести Воронеж» рассказали родственники погибшей.
Сегодня в деле появились новые подробности. По данным телеграм-канала SHOT, инспектора ГИБДД, который после майского ДТП отвез депутата на освидетельствование, заподозрили в том, что он вместо депутата сдал свою мочу. В итоге анализ показал, что водитель «был трезв». Канал утверждает, что против инспектора возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».
Официально в правоохранительных органах эту информацию не комментировали.
Напомним, в Екатеринбурге в августе 2019 года произошло резонансное ДТП с двумя погибшими. На скамье подсудимых оказался Владимир Васильев, сын полковника Росгвардии. Экспертиза показала, что в момент аварии водитель был трезв. Однако позже выяснилось, что биологические образцы принадлежали его отцу. Уголовное дело за подмену анализов возбуждать не стали.
Напомним, авария произошла в конце мая в городе Лиски. «Лексус» сбил пожилую женщину, которая переходила дорогу на зеленый свет по зебре. 75-летняя пенсионерка скончалась в больнице.
В местных СМИ тогда появилась информация о том, что за рулем был бизнесмен, местный депутат Анатолий Шабанов, он возглавлял фракцию «ЕР» в лискинском горсовете. В реготделении партии оперативно отреагировали на информацию в СМИ, сообщив, что депутата в случае подтверждения данных о ДТП исключат из партии. Там также добавили, что предполагаемый виновник аварии, по словам племянницы погибшей женщины, находился за рулем в состоянии опьянения. На следующий день, 30 мая, в партии заявили, что Анатолий Шабанов исключен из «Единой России». В сообщении говорилось, что депутат исключен «в соответствии с Уставом партии», точную причину и другие подробности в реготделении не называли.
После смертельного ДТП в Лисках было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД. Между тем, как сообщали в июле «Вести Воронеж», депутату удалось избежать СИЗО. Его якобы оставили под подпиской о невыезде, об этом журналисту «Вести Воронеж» рассказали родственники погибшей.
Сегодня в деле появились новые подробности. По данным телеграм-канала SHOT, инспектора ГИБДД, который после майского ДТП отвез депутата на освидетельствование, заподозрили в том, что он вместо депутата сдал свою мочу. В итоге анализ показал, что водитель «был трезв». Канал утверждает, что против инспектора возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».
Официально в правоохранительных органах эту информацию не комментировали.
Напомним, в Екатеринбурге в августе 2019 года произошло резонансное ДТП с двумя погибшими. На скамье подсудимых оказался Владимир Васильев, сын полковника Росгвардии. Экспертиза показала, что в момент аварии водитель был трезв. Однако позже выяснилось, что биологические образцы принадлежали его отцу. Уголовное дело за подмену анализов возбуждать не стали.
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