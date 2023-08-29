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Губернатор подтвердил, что рухнувший в Челябинской области вертолет принадлежал ФСБ
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
Губернатор Челябинской области Текслер подтвердил, что потерпевший крушение вертолет Ми-8 принадлежал авиаотряду ФСБ.
«В районе Красного Поля Сосновского района Челябинской области потерпел крушение вертолет Ми-8. Вертолёт принадлежал авиаотряду ФСБ», — сообщил глава региона.
По предварительной информации, в результате крушения вертолёта погибли три человека, добавил Текслер. Ранее в СМИ сообщалось о четырех погибших.
По его словам, жители, жилые постройки не пострадали. «На месте работают специальные службы, оказываем им необходимое содействие», — написал губернатор.
В ГУ МЧС по региону сообщили, что упавший вертолет был обнаружен в лесном массиве. Горение ликвидировано. Обнаружены тела трех погибших.
«В районе Красного Поля Сосновского района Челябинской области потерпел крушение вертолет Ми-8. Вертолёт принадлежал авиаотряду ФСБ», — сообщил глава региона.
По предварительной информации, в результате крушения вертолёта погибли три человека, добавил Текслер. Ранее в СМИ сообщалось о четырех погибших.
По его словам, жители, жилые постройки не пострадали. «На месте работают специальные службы, оказываем им необходимое содействие», — написал губернатор.
В ГУ МЧС по региону сообщили, что упавший вертолет был обнаружен в лесном массиве. Горение ликвидировано. Обнаружены тела трех погибших.
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