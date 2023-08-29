Аля Трынова © Вечерние ведомости

В Челябинской области разбился вертолет Ми-8.Информация об этом появилась во вторник в телеграм-каналах. По данным Baza, вертолет потерпел крушение рядом с поселком Прудным.На борту были четыре человека, сообщает канал. По предварительным данным, все погибли.Официального подтверждения этой информации пока нет.