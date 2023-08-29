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В Челябинской области разбился вертолет Ми-8
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Челябинской области разбился вертолет Ми-8.
Информация об этом появилась во вторник в телеграм-каналах. По данным Baza, вертолет потерпел крушение рядом с поселком Прудным.
На борту были четыре человека, сообщает канал. По предварительным данным, все погибли.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
Информация об этом появилась во вторник в телеграм-каналах. По данным Baza, вертолет потерпел крушение рядом с поселком Прудным.
На борту были четыре человека, сообщает канал. По предварительным данным, все погибли.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
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