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Минпромторг: импортозамещенный «Суперджет» совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре

12.09 Вторник, 29 августа 2023
Фото: телеграм-канал Минпромторга РФ
Российский самолет SJ-100 с импортозамещенными системами совершил первый полет.

«Опытный образец российского ближнемагистрального самолета SJ-100, изготовленный производственным центром ПАО "Яковлев" (входит в ОАК Госкорпорации Ростех) в Комсомольске-на-Амуре, совершил первый полет», — сообщает во вторник Минпромторг.

Экипаж в составе двух летчиков-испытателей и инженера-испытателя проверил все системы, а также произвел «посадку на облако» и заход на посадку с уходом на второй круг. В ведомстве утверждают, что в ходе испытаний была подтверждена стабильная работа всех отечественных систем, управляемость и устойчивость самолета в воздухе.

Продолжительность полета составила 54 минуты, высота — до 3000 метров, скорость — до 343 км/час.

«Всего на импортонезависимом "Суперджете" было замещено порядка 40 систем и агрегатов», — уточнили в министерстве. Однако там добавили, что на первом опытном образце самолета используются франко-российские двигатели SaM146. Это сделано «в целях ускорения программы испытаний». «Второй опытный образец скоро начнет программу летных испытаний уже с отечественными двигателями ПД-8, которые в настоящее время проходят серию стендовых испытаний и летные испытания в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ», — сообщили в ведомстве.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров уточнил, что российским производственникам «удалось поставить на самолет собственные конструкторские решения и технологии, включающие авионику, шасси, вспомогательную силовую установку, комплексную систему управления, а также системы электроснабжения, кондиционирования воздуха, противопожарной защиты и многие другие».

Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь заявил, что российские специалисты «разработали, собрали и подняли фактически новый самолет», причем, по его словам, это было сделано «в короткие для мировой авиационной отрасли сроки». «Это лучшая демонстрация технологической независимости нашей страны <...> Следующие амбициозные задачи – сертифицировать самолет в полностью российском облике и начать серийные поставки в авиакомпании», — заявил гендиректор ОАК.

Гендиректор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский также обратил внимание на «рекордные сроки». «От старта эскизного проекта до первого полета прошло 4 года — учитывая объем конструкторских работ, это близкий к рекордному срок», — сказал Богинский. По его словам, «столько же времени ушло на создание A320neo, а на Boeing 737max — еще больше».

Экипаж встречали в торжественной обстановке с оркестром, следует из опубликованного ОАК видео. Работники завода подбрасывали летчиков-испытателей на руках.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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