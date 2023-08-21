В ЯНАО мужчина открыл стрельбу и поджег свою машину

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В ЯНАО мужчина открыл стрельбу после того, как к нему пришли судебные приставы.По информации «Известий», стрельба произошла в поселке СУ-952 недалеко от Ноябрьска. Огонь открыл 62-летний мужчина в тот момент, когда судебные приставы пришли забрать его автомобиль из-за долгов, пишет издание.Мужчина отказался пускать приставов в дом и открыл огонь в воздух из ружья. Сообщается, что он поджег свою машину и заперся в доме.ТАСС со ссылкой на региональное УМВД пишет, что факт стрельбы установлен, проводится проверка. В УФССП по ЯНАО факт стрельбы также подтвердили, «но кто и в кого [стрелял], пока неизвестно», пишет агентство.Данных о пострадавших нет. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.Официально эту информацию в полиции пока не комментировали.