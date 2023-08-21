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В ЯНАО мужчина открыл стрельбу и поджег свою машину
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В ЯНАО мужчина открыл стрельбу после того, как к нему пришли судебные приставы.
По информации «Известий», стрельба произошла в поселке СУ-952 недалеко от Ноябрьска. Огонь открыл 62-летний мужчина в тот момент, когда судебные приставы пришли забрать его автомобиль из-за долгов, пишет издание.
Мужчина отказался пускать приставов в дом и открыл огонь в воздух из ружья. Сообщается, что он поджег свою машину и заперся в доме.
ТАСС со ссылкой на региональное УМВД пишет, что факт стрельбы установлен, проводится проверка. В УФССП по ЯНАО факт стрельбы также подтвердили, «но кто и в кого [стрелял], пока неизвестно», пишет агентство.
Данных о пострадавших нет. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.
Официально эту информацию в полиции пока не комментировали.
По информации «Известий», стрельба произошла в поселке СУ-952 недалеко от Ноябрьска. Огонь открыл 62-летний мужчина в тот момент, когда судебные приставы пришли забрать его автомобиль из-за долгов, пишет издание.
Мужчина отказался пускать приставов в дом и открыл огонь в воздух из ружья. Сообщается, что он поджег свою машину и заперся в доме.
ТАСС со ссылкой на региональное УМВД пишет, что факт стрельбы установлен, проводится проверка. В УФССП по ЯНАО факт стрельбы также подтвердили, «но кто и в кого [стрелял], пока неизвестно», пишет агентство.
Данных о пострадавших нет. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.
Официально эту информацию в полиции пока не комментировали.
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