iPhone 15 все-таки можно будет приобрести в России

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Любители продукции американской Apple все-таки смогут купить новый смартфон в России. Пока о такой возможности официально заявили для тех, кто приобретет виртуальные сертификаты на покупку Айфона в МТС.Сами сертификаты означают предзаказ, а стоимость их покупки является авансом для покупки Айфона – оставшуюся сумму нужно будет внести при непосредственной покупке гаджетов. Однако получить все подробности о времени получения и деталях можно будет только после официальной презентации Apple – владельцам сертификатов обещают сообщить об этом лично.В остальном покупка Айфона не будет отличаться от досанкционной – у гаджетов будет гарантия на один год и разные другие бонусы.