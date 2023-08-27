Возрастное ограничение 18+
iPhone 15 все-таки можно будет приобрести в России
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Любители продукции американской Apple все-таки смогут купить новый смартфон в России. Пока о такой возможности официально заявили для тех, кто приобретет виртуальные сертификаты на покупку Айфона в МТС.
Сами сертификаты означают предзаказ, а стоимость их покупки является авансом для покупки Айфона – оставшуюся сумму нужно будет внести при непосредственной покупке гаджетов. Однако получить все подробности о времени получения и деталях можно будет только после официальной презентации Apple – владельцам сертификатов обещают сообщить об этом лично.
В остальном покупка Айфона не будет отличаться от досанкционной – у гаджетов будет гарантия на один год и разные другие бонусы.
Сами сертификаты означают предзаказ, а стоимость их покупки является авансом для покупки Айфона – оставшуюся сумму нужно будет внести при непосредственной покупке гаджетов. Однако получить все подробности о времени получения и деталях можно будет только после официальной презентации Apple – владельцам сертификатов обещают сообщить об этом лично.
В остальном покупка Айфона не будет отличаться от досанкционной – у гаджетов будет гарантия на один год и разные другие бонусы.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Школьники и студенты-очники смогут ездить по Свердловской области на жд-транспорте со скидкой в 50%
27 августа 2023
27 августа 2023
Рисовать музыку научат в Музее истории Екатеринбурга
22 августа 2023
22 августа 2023
Свердловское министерство молодежной политики объявило прием заявок на конкурс проектов
21 августа 2023
21 августа 2023
В уральской столице выросла стоимость школьного питания
23 августа 2023
23 августа 2023