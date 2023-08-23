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Пассажирский Boeing-737 после вылета в Сочи возвращается в Шереметьево из-за поломки
Фото: Вечерние Ведомости
Пассажирский Boeing-737 после вылета в Сочи возвращается в московский аэропорт Шереметьево.
Сообщается, что причиной стала поломка системы кондиционирования, пишут РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Накануне пассажирский Boeing-737 из Санкт-Петербурга при посадке выкатился за пределы полосы в аэропорту Новокузнецка. По данным транспортной прокуратуры, самолет повредил шасси.
Обновлено: самолет штатно сел в аэропорту Шереметьево, люди не пострадали.
Сообщается, что причиной стала поломка системы кондиционирования, пишут РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Накануне пассажирский Boeing-737 из Санкт-Петербурга при посадке выкатился за пределы полосы в аэропорту Новокузнецка. По данным транспортной прокуратуры, самолет повредил шасси.
Обновлено: самолет штатно сел в аэропорту Шереметьево, люди не пострадали.
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