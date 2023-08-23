Пассажирский Boeing-737 после вылета в Сочи возвращается в Шереметьево из-за поломки

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Пассажирский Boeing-737 после вылета в Сочи возвращается в московский аэропорт Шереметьево.Сообщается, что причиной стала поломка системы кондиционирования, пишут РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.Накануне пассажирский Boeing-737 из Санкт-Петербурга при посадке выкатился за пределы полосы в аэропорту Новокузнецка. По данным транспортной прокуратуры, самолет повредил шасси.самолет штатно сел в аэропорту Шереметьево, люди не пострадали.