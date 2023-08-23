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СМИ: Nestle с сентября повысит отпускные цены на детское питание
Фото: Вечерние Ведомости
Швейцарская компания Nestle с сентября намерена повысить отпускные цены на детские питание.
Речь, в том числе, о заменителях грудного молока (NAN, Nestogen, Nestlе и Gerber), а также о готовых завтраках (Nesquik, Cosmostars, «Хрутка») и растворимых напитках из какао.
Отпускные цены, как ожидается, повысят на девять процентов из-за девальвации рубля, пишет «Коммерсант» со ссылкой на письма ритейлерам. В компании эту информацию комментировать отказались, отмечает издание.
Между тем, на сообщения о повышении цен отреагировали в Минсельхозе РФ. Там заявили, что цены на отечественное базовое сырье для производства детского питания и готовых завтраков стабильны. Однако на себестоимость готовой продукции «могут оказывать влияние другие факторы, включая удорожание логистики, энергоресурсов, упаковки, импортных ингредиентов, повышение зарплат и прочие составляющие», отметили в ведомстве (цитата по РИА Новости).
В министерстве утверждают, что объемы производства детского питания в России «стабильно растут».
При этом в Минсельхозе не исключили, что иностранная компания могла совершить «недружественные действия». «Нельзя исключать риска недружественных действий со стороны компании, акционером которой являются представители недружественной страны. Минсельхоз России дополнительно уточнит позицию Нестле по озвученному повышению», — сообщили агентству в министерстве.
Речь, в том числе, о заменителях грудного молока (NAN, Nestogen, Nestlе и Gerber), а также о готовых завтраках (Nesquik, Cosmostars, «Хрутка») и растворимых напитках из какао.
Отпускные цены, как ожидается, повысят на девять процентов из-за девальвации рубля, пишет «Коммерсант» со ссылкой на письма ритейлерам. В компании эту информацию комментировать отказались, отмечает издание.
Между тем, на сообщения о повышении цен отреагировали в Минсельхозе РФ. Там заявили, что цены на отечественное базовое сырье для производства детского питания и готовых завтраков стабильны. Однако на себестоимость готовой продукции «могут оказывать влияние другие факторы, включая удорожание логистики, энергоресурсов, упаковки, импортных ингредиентов, повышение зарплат и прочие составляющие», отметили в ведомстве (цитата по РИА Новости).
В министерстве утверждают, что объемы производства детского питания в России «стабильно растут».
При этом в Минсельхозе не исключили, что иностранная компания могла совершить «недружественные действия». «Нельзя исключать риска недружественных действий со стороны компании, акционером которой являются представители недружественной страны. Минсельхоз России дополнительно уточнит позицию Нестле по озвученному повышению», — сообщили агентству в министерстве.
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