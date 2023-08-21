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Депутат ГД: в Петербурге в ДТП погибли четверо военнослужащих Росгвардии
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Санкт-Петербурге грузовик силовиков попал в ДТП, погибли четверо военнослужащих Росгвардии.
Авария произошла вчера в 17.50 на 84-м км КАД, сообщил депутат ГД Хинштейн. Официальных данных от МВД пока нет.
Депутат заявил, что предварительная причина ДТП — якобы «лихачество второго участника».
По информации Хинштейна, грузовик «Урал-4320» перевозил с объекта на объект группу бойцов. «Неожиданно водитель впереди идущей иномарки совершил резкое торможение. Пытаясь уйти от столкновения, водитель-сержант резко вывернул руль влево, но не справился с управлением. Машину занесло и вынесло на середину трассы, где она ударилась об отбойник и перевернулась. Четверо бойцов, находившихся в кузове, погибло. Еще трое, включая командира инженерно-саперного взвода, получили травмы разной степени тяжести», — сообщается в телеграм-канале Хинштейна.
Он утверждает, что «предполагаемый виновник с места ДТП скрылся».
По информации депутата, погибшим было от 19 до 21 года, они проходили службу по призыву. «Трое из них скончались на месте, один — спустя несколько часов. Руководство Росгвардии уже объявило, что семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь», — добавил Хинштейн.
В МВД официально информацию не комментировали.
Авария произошла вчера в 17.50 на 84-м км КАД, сообщил депутат ГД Хинштейн. Официальных данных от МВД пока нет.
Депутат заявил, что предварительная причина ДТП — якобы «лихачество второго участника».
По информации Хинштейна, грузовик «Урал-4320» перевозил с объекта на объект группу бойцов. «Неожиданно водитель впереди идущей иномарки совершил резкое торможение. Пытаясь уйти от столкновения, водитель-сержант резко вывернул руль влево, но не справился с управлением. Машину занесло и вынесло на середину трассы, где она ударилась об отбойник и перевернулась. Четверо бойцов, находившихся в кузове, погибло. Еще трое, включая командира инженерно-саперного взвода, получили травмы разной степени тяжести», — сообщается в телеграм-канале Хинштейна.
Он утверждает, что «предполагаемый виновник с места ДТП скрылся».
По информации депутата, погибшим было от 19 до 21 года, они проходили службу по призыву. «Трое из них скончались на месте, один — спустя несколько часов. Руководство Росгвардии уже объявило, что семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь», — добавил Хинштейн.
В МВД официально информацию не комментировали.
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