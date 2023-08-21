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Фигуранты дела о смертельной экскурсии по подземным коллекторам в Москве не признали вину
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Организатор экскурсий по подземным коллекторам Москвы Никита Дубас и гендиректор компании «Спутник» Александр Ким не признали свою вину. Об этом сообщает прокуратура Москвы.
«31-летний Никита Дубас и 35-летний генеральный директор ООО "Спутник" Александр Ким задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Вину они не признали», — говорится в сообщении прокуратуры.
В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о мере пресечения в виде заключения под стражу, добавили в ведомстве.
Ранее в СК сообщили, что, по версии следствия, 20 августа гид провел экскурсию по подземному коллектору реки Неглинки в Москве. В группе было семь человек. Во время экскурсии начался сильный ливень, коллектор затопило. Все участники погибли.
«31-летний Никита Дубас и 35-летний генеральный директор ООО "Спутник" Александр Ким задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Вину они не признали», — говорится в сообщении прокуратуры.
В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о мере пресечения в виде заключения под стражу, добавили в ведомстве.
Ранее в СК сообщили, что, по версии следствия, 20 августа гид провел экскурсию по подземному коллектору реки Неглинки в Москве. В группе было семь человек. Во время экскурсии начался сильный ливень, коллектор затопило. Все участники погибли.
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