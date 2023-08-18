Возрастное ограничение 18+
Губернатор Гладков сообщил о трех погибших при обстреле санатория в селе Лавы
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о трех погибших в результате обстрела санатория в селе Лавы.
«В результате повторного обстрела территории санатория в селе Лавы Валуйского округа погибли трое мирных жителей», — написал Гладков в телеграм-канале. По его словам, взрывное устройство было сброшено с беспилотника, когда люди находились на улице.
«Двое мужчин от полученных ран скончались на месте. За жизнь одного пострадавшего до последнего боролись врачи, но полученные травмы были несовместимы с жизнью», — сказал Гладков.
Ранее он сообщил, что село попало под обстрел, на территорию санатория было сброшено две гранаты с беспилотников.
«В результате повторного обстрела территории санатория в селе Лавы Валуйского округа погибли трое мирных жителей», — написал Гладков в телеграм-канале. По его словам, взрывное устройство было сброшено с беспилотника, когда люди находились на улице.
«Двое мужчин от полученных ран скончались на месте. За жизнь одного пострадавшего до последнего боролись врачи, но полученные травмы были несовместимы с жизнью», — сказал Гладков.
Ранее он сообщил, что село попало под обстрел, на территорию санатория было сброшено две гранаты с беспилотников.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В свердловском селе на площади 750 «квадратов» горело сено
18 августа 2023
18 августа 2023
Маленькая девочка попала под иномарку в Берёзовском
14 августа 2023
14 августа 2023