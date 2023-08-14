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МВД: ребенок в московском каршеринге укололся о шприц со следами мефедрона

13.09 Вторник, 22 августа 2023
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В МВД возбудили уголовное дело после того, как ребенок укололся о шприц в машине московского каршеринга.

В ведомстве подтвердили информацию о том, что в содержимом шприца были обнаружены следы мефедрона.

«В столичную полицию поступило сообщение, что в арендованной машине каршеринга ребёнок укололся о найденный на заднем сиденье шприц с неизвестным веществом. В нём, согласно проведённой экспертизе, обнаружены следы наркотического средства – мефедрона», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).

Каршеринг BelkaCar после инцидента заявил внутренней проверке. В компании сказали, что намерены запустить новую систему рейтинга вождения, которая, как утверждается, поможет выявлять нарушителей, пишет РБК. «По результатам внутренней проверки примем меры относительно пользователя, который нарушил правила сервиса. Буквально до конца августа также будет запущена новая система рейтинга вождения пользователей, которая позволит выявлять нарушителей и точечно работать с такими нарушениями», — сказали в компании.

Добавим, на этой неделе в МВД также сообщили о том, что в Московской области в машине каршеринга перевозили свертки с наркотиками. «Согласно заключению эксперта полиции, содержимым двух свёртков является мефедрон массой около 700 граммов», — говорится в сообщении МВД. Водитель заключен под стражу.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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