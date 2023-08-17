Глава столичного Росздравнадзора спас стюардессу во время полета, у нее остановилось сердце

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Глава столичного Росздравнадзора Роман Курынин, летевший рейсом Сочи-Москва, спас стюардессу.У женщины остановилось сердце, она потеряла сознание.«Во время полета одной из стюардесс стало плохо: женщина потеряла сознание из-за остановки сердца. Роман Курынин сразу же приступил к экстренным реанимационным мероприятиям, включая непрямой массаж сердца (восемь минут)», — сообщила пресс-служба ведомства.Через 25 минут самолет экстренно сел в Волгограде. Скорая увезла стюардессу в городскую больницу. О ее состоянии не сообщается.В ведомстве уточнили, что Курынин врач по образованию, его специальность — уролог-андролог. Долгое время он был практикующим врачом.