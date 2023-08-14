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Собянин сообщил об очередном беспилотнике в Москве
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Мэр Москвы Собянин сообщил об очередном беспилотнике. По его словам, обломки сбитого дрона упали в районе «Экспоцентра».
«Сегодня ночью при попытке пролёта на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник. Обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра, значимых разрушений зданию не нанесли», — написал мэр.
По его данным, «предварительно пострадавших нет». На месте работают городские экстренные службы. СМИ сообщают, что частично разрушена наружная стена одного из павильонов Экспоцентра.
В Минобороны РФ заявили, что около 04.00 «была предпринята очередная террористическая атака» по объектам в Москве и Московской области».
«БПЛА, после воздействия по нему средств поражения ПВО, изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной города Москвы. Жертв и возгораний нет», — сообщили в министерстве.
Общая выставочная площадь ЦВК «Экспоцентр» — 165 тыс. кв. м, в том числе закрытая — 105 тыс. кв. м и открытая — 60 тыс. кв. м, говорится на сайте центра. В центр входят восемь выставочных павильонов.
«Сегодня ночью при попытке пролёта на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник. Обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра, значимых разрушений зданию не нанесли», — написал мэр.
По его данным, «предварительно пострадавших нет». На месте работают городские экстренные службы. СМИ сообщают, что частично разрушена наружная стена одного из павильонов Экспоцентра.
В Минобороны РФ заявили, что около 04.00 «была предпринята очередная террористическая атака» по объектам в Москве и Московской области».
«БПЛА, после воздействия по нему средств поражения ПВО, изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной города Москвы. Жертв и возгораний нет», — сообщили в министерстве.
Общая выставочная площадь ЦВК «Экспоцентр» — 165 тыс. кв. м, в том числе закрытая — 105 тыс. кв. м и открытая — 60 тыс. кв. м, говорится на сайте центра. В центр входят восемь выставочных павильонов.
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