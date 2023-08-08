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В Волгограде на территории завода горит трансформаторное масло на площади 50 «квадратов»
Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области
В Волгограде на территории завода горит трансформаторное масло на площади 50 «квадратов».
По данным регионального МЧС, пожар произошел в Краснооктябрьском районе города.
«Внутри отдельностоящего бетонного здания происходит горение трансформаторного масла на площади 50 кв.м. <...> Угрозы распространения огня нет. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении ведомства.
По информации ТАСС, пожар произошел на территории завода «Красный Октябрь». Причина пожара устанавливается.
По данным регионального МЧС, пожар произошел в Краснооктябрьском районе города.
«Внутри отдельностоящего бетонного здания происходит горение трансформаторного масла на площади 50 кв.м. <...> Угрозы распространения огня нет. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении ведомства.
По информации ТАСС, пожар произошел на территории завода «Красный Октябрь». Причина пожара устанавливается.
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