Зюганов может стать кандидатом от КПРФ в президенты РФ

Алиса Левина © Вечерние ведомости

В КПРФ заявили, что рассматривают выдвижение бессменного лидера партии Геннадия Зюганова на президентских выборах в 2024 году, пишет РИА Новости, ссылаясь на депутата Афонина.Однако, по словам Афонина, окончательное решение ещё не принято.Напомним, в 2018 году КПРФ выдвигали Павла Грудинина, он занял второе место, набрав чуть менее 12%.Зюганов выдвигался в последний раз в 2012 году, тогда он набрал чуть более 17% голосов, до этого он участвовал в выборах в 2008, 2000 и 1996 годах.