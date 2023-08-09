В Ленобласти в пакете нашли живого младенца

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Живого малыша нашли прохожие в садоводстве «Металлург» в Ленинградской области. Младенца обнаружили в кустах у дороги, сообщил портал 78.Малыша увезли в больницу, он под контролем медиков, по предварительным данным, с ним все хорошо.Экстренные службы ищут горе-родителей малыша.