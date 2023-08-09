Возрастное ограничение 18+
В Ленобласти в пакете нашли живого младенца
Живого малыша нашли прохожие в садоводстве «Металлург» в Ленинградской области. Младенца обнаружили в кустах у дороги, сообщил портал 78.
Малыша увезли в больницу, он под контролем медиков, по предварительным данным, с ним все хорошо.
Экстренные службы ищут горе-родителей малыша.
Малыша увезли в больницу, он под контролем медиков, по предварительным данным, с ним все хорошо.
Экстренные службы ищут горе-родителей малыша.
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Ещё одна маленькая девочка потеряла родителей в Екатеринбурге
08 августа 2023
08 августа 2023