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Учёные смогли переработать пластик в мыло
Учёные разработали способ переработки пластмассы в поверхностно-активные вещества, которые используют для изготовления мыла и других моющих средств.
Открытие совершили учёные Технологического института Вирджинии, сообщает Science.
После проведения опытов, учёные смогли создать мыло на основе переработанного полиэтилена, однако они сообщили, что этот способ подходит к любой пластмассе.
При этом способ прост и малозатратен.
Открытие совершили учёные Технологического института Вирджинии, сообщает Science.
После проведения опытов, учёные смогли создать мыло на основе переработанного полиэтилена, однако они сообщили, что этот способ подходит к любой пластмассе.
При этом способ прост и малозатратен.
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