Учёные смогли переработать пластик в мыло

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Учёные разработали способ переработки пластмассы в поверхностно-активные вещества, которые используют для изготовления мыла и других моющих средств.Открытие совершили учёные Технологического института Вирджинии, сообщает Science.После проведения опытов, учёные смогли создать мыло на основе переработанного полиэтилена, однако они сообщили, что этот способ подходит к любой пластмассе.При этом способ прост и малозатратен.