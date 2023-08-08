Центробанк повысил ключевую ставку до 12%

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Сегодня, 15 августа, Центральный Банк России принял решение повысить ключевую ставку с 8.5 до 12 процентов. Указывается, что это сделано для контроля роста инфляции.«Инфляционное давление продолжает усиливаться. По оценке на 7 августа, показатель годовой инфляции увеличился до 4,4%. При этом текущие темпы прироста цен продолжают ускоряться. В среднем за последние три месяца текущий рост с поправкой на сезонность составил 7,6% в пересчете на год. Такой же показатель базовой инфляции увеличился до 7,1%», – указано в сообщени ЦБ.В Центробанке также отметили, что принятые меры направлены на обеспечение такой динамики денежно-кредитных условий и внутреннего спроса в целом, которые необходимы для возвращения инфляции к 4% в 2024 году и ее стабилизации вблизи 4% в дальнейшем.