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В Воронежской области девятиклассника подозревают в развращении малолетней
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Воронежской области девятиклассника поместили под домашний арест из-за подозрений в развращении пятилетней девочки. Сообщается, что школьник был соседом малолетней.
Как сообщает портал «Вести Воронеж», ссылаясь на свой источник, школьник общался с девочкой на улице в начале августа. Тогда, как утверждается, он совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера.
В пресс-службе регионального СКР сообщили, что по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.
Как сообщает портал «Вести Воронеж», ссылаясь на свой источник, школьник общался с девочкой на улице в начале августа. Тогда, как утверждается, он совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера.
В пресс-службе регионального СКР сообщили, что по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.
«Выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы»,
– заявили в пресс-службе СК.
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