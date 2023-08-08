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Концерн Mercedes-Benz отключил российских дилеров от программного обеспечения
Фото: Вечерние ведомости
Немецкий автомобильный концерн Mercedes-Benz отключил российских дилеров от своего программного обеспечения. Проблемы с доступом к ПО подтвердили в ассоциации «Российские автомобильные дилеры».
Об этом сообщают «Известия».
Эксперты уверены, что это приведет к увеличению сроков ремонта и обсаживания. Кроме этого, отсутствие официального программного обеспечения может повлечь за собой проблемы с обновлениями для новых машин.
Отмечается, что обойти ограничения можно с помощью сторонних ПО и техники, однако термин «официальных дилер» из-за этого потеряет свое значение.
По данным издания, ограничить доступ к программному обеспечению также могли и другие концерны. В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» заявили, что официальные дилеры испытывают проблемы с ПО для большинства зарубежных марок.
Об этом сообщают «Известия».
Эксперты уверены, что это приведет к увеличению сроков ремонта и обсаживания. Кроме этого, отсутствие официального программного обеспечения может повлечь за собой проблемы с обновлениями для новых машин.
Отмечается, что обойти ограничения можно с помощью сторонних ПО и техники, однако термин «официальных дилер» из-за этого потеряет свое значение.
По данным издания, ограничить доступ к программному обеспечению также могли и другие концерны. В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» заявили, что официальные дилеры испытывают проблемы с ПО для большинства зарубежных марок.
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