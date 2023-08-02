Число жертв природных пожаров на Гавайях выросло до 53

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Из-за природных пожаров, которые три дня назад охватили гавайский остров Мауи, погибли 53 человека.Об этом сообщили власти острова. Ранее сообщалось о 36 жертвах.Больше всего пострадал город Лахайна на севере острова, популярный туристический центр. На данный момент город обесточен, въезд в город ограничили. Людей располагают в местах экстренной эвакуации.Губернатор Джош Грин в комментариях CNN заявил, что разрушено более 1700 домов. Число жертв, как предполагается, может возрасти.Посольство России в Вашингтоне запросило данные о том, есть ли среди погибших россияне.