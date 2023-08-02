Возрастное ограничение 18+
Число жертв природных пожаров на Гавайях выросло до 53
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
Из-за природных пожаров, которые три дня назад охватили гавайский остров Мауи, погибли 53 человека.
Об этом сообщили власти острова. Ранее сообщалось о 36 жертвах.
Больше всего пострадал город Лахайна на севере острова, популярный туристический центр. На данный момент город обесточен, въезд в город ограничили. Людей располагают в местах экстренной эвакуации.
Губернатор Джош Грин в комментариях CNN заявил, что разрушено более 1700 домов. Число жертв, как предполагается, может возрасти.
Посольство России в Вашингтоне запросило данные о том, есть ли среди погибших россияне.
Об этом сообщили власти острова. Ранее сообщалось о 36 жертвах.
Больше всего пострадал город Лахайна на севере острова, популярный туристический центр. На данный момент город обесточен, въезд в город ограничили. Людей располагают в местах экстренной эвакуации.
Губернатор Джош Грин в комментариях CNN заявил, что разрушено более 1700 домов. Число жертв, как предполагается, может возрасти.
Посольство России в Вашингтоне запросило данные о том, есть ли среди погибших россияне.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Свердловской области горит 68 гектаров леса
07 августа 2023
07 августа 2023
Десять лесных пожаров действуют в Свердловской области
04 августа 2023
04 августа 2023
В Свердловской области горит 482 гектара леса
03 августа 2023
03 августа 2023