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Минздрав РФ: после взрыва в Сергиевом Посаде из-под завалов извлекли троих пострадавших
Фото: Вечерние Ведомости
После взрыва в Сергиевом Посаде из-под завалов извлекли троих пострадавших.
«Троих пострадавших извлекли из-под завалов на месте ЧП в Сергиевом Посаде. Они госпитализированы, их состояние оценивается как тяжелое. В результате чрезвычайного происшествия на заводе в Сергиевом Посаде пострадали 43 человека», — сообщил Минздрав РФ.
Пострадавших эвакуируют вертолетом. Всего на данный момент госпитализированы 19 человек, трое — в тяжелом состоянии, сообщили в ведомстве.
Губернатор Московской области приводит другие цифры. По его данным, шестеро в реанимации — у них ожоги и черепно-мозговая травма, еще 22 человека доставлены в отделение травматологии. У остальных — осколочные повреждения средней тяжести.
В больнице создали резерв из 40 коек. Сообщается, что под завалами еще могут находиться люди. По словам губернатора, разбор завалов может занять минимум 12 часов.
Взрыв произошел утром на заводе.
«Троих пострадавших извлекли из-под завалов на месте ЧП в Сергиевом Посаде. Они госпитализированы, их состояние оценивается как тяжелое. В результате чрезвычайного происшествия на заводе в Сергиевом Посаде пострадали 43 человека», — сообщил Минздрав РФ.
Пострадавших эвакуируют вертолетом. Всего на данный момент госпитализированы 19 человек, трое — в тяжелом состоянии, сообщили в ведомстве.
Губернатор Московской области приводит другие цифры. По его данным, шестеро в реанимации — у них ожоги и черепно-мозговая травма, еще 22 человека доставлены в отделение травматологии. У остальных — осколочные повреждения средней тяжести.
В больнице создали резерв из 40 коек. Сообщается, что под завалами еще могут находиться люди. По словам губернатора, разбор завалов может занять минимум 12 часов.
Взрыв произошел утром на заводе.
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