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Губернатор Воробьев: при взрыве на заводе в Сергиевом Посаде пострадал 31 человек
Фото: телеграм-канал Андрея Воробьева
Губернатор Московской области Воробьев рассказал подробности ЧП в Сергиевом Посаде.
По его словам, пострадал 31 человек, есть с тяжелыми ранениями.
«Службы докладывают о 31 пострадавшем, среди них трое с тяжелыми ранениями, они в реанимации, еще 12 человек направлены в травмпункт. Всего в больницу доставлены 19 человек, им оказывается необходимая помощь», — сообщил губернатор.
Он добавил, что на месте взрыва идет разбор завалов.
«Знаем, что ЧП произошло в 10:40 в металлическом ангаре 40х40 метров. Это склад пиротехники, который арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода», — заявил Воробьев.
По его данным, людей из всех зданий и цехов ЗОМЗ эвакуировали, также эвакуировали ближайший детский сад.
«В жилых домах на улицах Осипенко и Карла Либкнехта выбиты стекла. Также частично поврежден спорткомплекс "Луч" — выбиты стекла, разрушен фасад бассейна и кирпичная кладка теплового узла», — добавил глава региона.
Информация о количестве пострадавших постоянно обновляется. Так, по данным местных властей, на данный момент известно о 35 пострадавших.
По его словам, пострадал 31 человек, есть с тяжелыми ранениями.
«Службы докладывают о 31 пострадавшем, среди них трое с тяжелыми ранениями, они в реанимации, еще 12 человек направлены в травмпункт. Всего в больницу доставлены 19 человек, им оказывается необходимая помощь», — сообщил губернатор.
Он добавил, что на месте взрыва идет разбор завалов.
«Знаем, что ЧП произошло в 10:40 в металлическом ангаре 40х40 метров. Это склад пиротехники, который арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода», — заявил Воробьев.
По его данным, людей из всех зданий и цехов ЗОМЗ эвакуировали, также эвакуировали ближайший детский сад.
«В жилых домах на улицах Осипенко и Карла Либкнехта выбиты стекла. Также частично поврежден спорткомплекс "Луч" — выбиты стекла, разрушен фасад бассейна и кирпичная кладка теплового узла», — добавил глава региона.
Информация о количестве пострадавших постоянно обновляется. Так, по данным местных властей, на данный момент известно о 35 пострадавших.
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