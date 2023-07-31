Возрастное ограничение 18+

СМИ: в Сергиевом Посаде произошел мощный взрыв

13.01 Среда, 9 августа 2023
Фото: Вечерние Ведомости
В Сергиевом Посаде произошел мощный взрыв.

Очевидцы публикуют кадры в соцсетях, на них высокий столб дыма в форме «гриба». Взрыв произошел в районе завода, пишет телеграм-канал 112. ТАСС уточняет, что взрыв произошел на территории Загорского оптико-механического завода.

Официально власти информацию не комментировали. Информация уточняется.

Обновлено. Губернатор Московской области Воробьев заявил, что едет на место ЧП. «По происшествию в Сергиевом Посаде — буду на месте в ближайшее время», — написал он в телеграм-канале без подробностей о происшествии.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Аля Трынова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Екатеринбуржцы на Porsche Cayenne упали с моста в Крыму
31 июля 2023
Ещё одна маленькая девочка потеряла родителей в Екатеринбурге
08 августа 2023
При взрыве моторки на Тагильском пруду пострадал несовершеннолетний мальчик
07 августа 2023
Три человека пострадали при обрушении трубы на заводе в Краснотурьинске
07 августа 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Юрист объяснил, почему платное парковочное пространство в Екатеринбурге может быть незаконным

Он уже направил жалобы в прокуратуру и другие органы
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
14:53 Прокуратура обжалует мягкий приговор бутлегерам из Екатеринбурга
14:21 Реконструкцию гостиницы «Исеть» в Екатеринбурге обещают начать в 2026 году
13:58 Празднование 300-летия Екатеринбурга обойдется в 250 млн рублей
13:22 Кассационный суд отменил приговор Васильеву, погубившему в ДТП в Екатеринбурге двух человек
12:50 На Химмаше в Екатеринбурге идет «тропический ливень» из магистральной трубы
12:22 В Екатеринбурге нашли родителей девочки, потерявшейся в Академическом
11:55 Незаконные рубки леса выявили в Свердловской области с помощью дистанционного мониторинга
11:27 В Нижних Сергах 14-летний водитель питбайка оказался в реанимации после ДТП
10:54 Все лесные пожары потушили в Свердловской области
10:21 Пьяный водитель Infiniti сбил пенсионерку в Первоуральске
10:05 Сотрудниками надзорных органов приостановлена деятельность незаконного ломбарда
09:52 Депутат Госдумы обратился в Генпрокуратуру из-за мягкого приговора бутлегерам из Екатеринбурга
09:19 В Екатеринбурге столкнулись «скорая», автобус и каршеринговый автомобиль
21:00 Ещё одна маленькая девочка потеряла родителей в Екатеринбурге
20:28 Пожилая женщина «припарковала» авто под крыльцом магазина в Каменске-Уральском
19:55 Екатеринбургский «ЗооДоктор» ищет дом для хвостатого Емели
19:30 Суды Свердловской области стали гораздо чаще наказывать подсудимых трудом
18:46 В Екатеринбурге насмерть разбилась молодая женщина
18:27 Ради празднования юбилея Екатеринбурга на день откроется самый маленький музей
17:54 Обновленный фонтан в Историческом сквере в Екатеринбурге запустят 18 августа
17:23 В Екатеринбурге на три месяца перекроют улицу Мельникова
16:57 Трезвую зону на День города расширили в Екатеринбурге
16:22 На станции ВИЗ в Екатеринбурге построили новый пешеходный мост
15:59 Присяжные в Екатеринбурге единогласно вынесли оправдательный вердикт по делу об убийстве бизнесмена Зубакина
15:23 После обрушения трубы на заводе в Краснотурьинске возбуждено уголовное дело
Все новости
15:03 Роспотребнадзор: в Москве у трех сотрудников рынка «Садовод» обнаружили корь
14:27 Губернатор Воробьев: при взрыве на заводе в Сергиевом Посаде пострадал 31 человек
14:03 Прокуратура: в Сергиевом Посаде произошел взрыв на складе пиротехники
13:35 В Махачкале из-за взрыва газа в многоэтажке повреждены около 20 квартир
13:13 После взрыва на заводе в Сергиевом Посаде объявлена тотальная эвакуация
13:01 СМИ: в Сергиевом Посаде произошел мощный взрыв
17:54 В Липецкой области здание продали вместе с живущими в нем ветеранами МВД
14:22 Губернатор Ульяновской области подтвердил задержание главы Димитровграда
14:13 СМИ: в Ульяновской области задержан мэр города и высокопоставленные чиновники
18:07 В Анапе после поездки на «банане» от сердечного приступа скончался турист
17:42 В Нижнем Новгороде из-за внешности избили троих 18-летних парней
16:47 В Самарской области задержали главу регионального Минздрава
16:07 На 82-м году жизни скончалась народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко
18:28 В Анапе задержали подозреваемого в домогательствах к девочкам в детском лагере
17:19 СК проверит интервью Собчак с актером Паниным на оправдание терроризма
16:34 В Амурской области после отдыха в детском лагере умерла малолетняя девочка
15:32 Глава Башкирии убедил вооруженного гранатой мужчину на Нагаевском шоссе сдаться
14:55 В Красноярском крае при крушении частного гидросамолета погибли два человека
16:24 Суд арестовал челябинца, который 14 лет удерживал в своем доме девушку
16:11 В Люберцах крупный пожар на предприятии по производству шин
15:47 Роспотребнадзор: в Москве у сотрудника ПАО «Роснефть» обнаружили корь
19:09 Депутат Хинштейн сообщил о взрыве на НПЗ в Самаре
18:51 Власти подтвердили взрыв в центре Таганрога
18:39 В Таганроге произошел мощный взрыв
17:38 Роспотребнадзор: в Татарстане 83 человека заразились корью, из них 39 детей
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK