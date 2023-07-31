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СМИ: в Сергиевом Посаде произошел мощный взрыв
Фото: Вечерние Ведомости
В Сергиевом Посаде произошел мощный взрыв.
Очевидцы публикуют кадры в соцсетях, на них высокий столб дыма в форме «гриба». Взрыв произошел в районе завода, пишет телеграм-канал 112. ТАСС уточняет, что взрыв произошел на территории Загорского оптико-механического завода.
Официально власти информацию не комментировали. Информация уточняется.
Обновлено. Губернатор Московской области Воробьев заявил, что едет на место ЧП. «По происшествию в Сергиевом Посаде — буду на месте в ближайшее время», — написал он в телеграм-канале без подробностей о происшествии.
Очевидцы публикуют кадры в соцсетях, на них высокий столб дыма в форме «гриба». Взрыв произошел в районе завода, пишет телеграм-канал 112. ТАСС уточняет, что взрыв произошел на территории Загорского оптико-механического завода.
Официально власти информацию не комментировали. Информация уточняется.
Обновлено. Губернатор Московской области Воробьев заявил, что едет на место ЧП. «По происшествию в Сергиевом Посаде — буду на месте в ближайшее время», — написал он в телеграм-канале без подробностей о происшествии.
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