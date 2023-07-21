Возрастное ограничение 18+
В Совфеде заявили, что поправка об отказе в юрпомощи в военкоматах противоречит Конституции
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Комитет ГД по обороне одобрил внесенную ранее поправку, по которой предлагается запретить юристам оказывать помощь гражданам в военкоматах при подаче жалоб.
Сейчас в действующем законе отмечается, что «жалоба подается гражданином или его полномочным представителем в призывную комиссию». Депутаты предлагают формулировку «полномочные представители» (то есть юристы и адвокаты) заменить на фразу «законные представители». Таким образом, согласно поправкам, юристы и адвокаты не смогут подавать жалобы и представлять интересы граждан в военкоматах. Подавать жалобы сможет сам гражданин или его «законный представитель» (родители, опекуны, усыновители и т.п.).
С критикой поправки выступили в Совфеде. «Думаю нужно внимательно посмотреть на данную поправку, так как закона, который запрещает гражданам получать юридическую помощь быть не может, он противоречит Конституции», — заявил сенатор Клишас в телеграм-канале. Он процитировал статью 48 Конституции: «Каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно».
Кроме того, правозащитники обратили внимание на то, что формулировка «законный представитель» некорректна по отношению к совершеннолетнему 18-летнему гражданину. Законные представители выступают в интересах несовершеннолетнего либо в интересах человека, который в силу физического или психического состояния не может самостоятельно реализовать свои права.
Сейчас в действующем законе отмечается, что «жалоба подается гражданином или его полномочным представителем в призывную комиссию». Депутаты предлагают формулировку «полномочные представители» (то есть юристы и адвокаты) заменить на фразу «законные представители». Таким образом, согласно поправкам, юристы и адвокаты не смогут подавать жалобы и представлять интересы граждан в военкоматах. Подавать жалобы сможет сам гражданин или его «законный представитель» (родители, опекуны, усыновители и т.п.).
С критикой поправки выступили в Совфеде. «Думаю нужно внимательно посмотреть на данную поправку, так как закона, который запрещает гражданам получать юридическую помощь быть не может, он противоречит Конституции», — заявил сенатор Клишас в телеграм-канале. Он процитировал статью 48 Конституции: «Каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно».
Кроме того, правозащитники обратили внимание на то, что формулировка «законный представитель» некорректна по отношению к совершеннолетнему 18-летнему гражданину. Законные представители выступают в интересах несовершеннолетнего либо в интересах человека, который в силу физического или психического состояния не может самостоятельно реализовать свои права.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Свердловский облсуд оставил под стражей бывших высокопоставленных сотрудников СК и прокуратуры
21 июля 2023
21 июля 2023