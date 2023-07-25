Возрастное ограничение 18+
СМИ: в Республике Алтай упал вертолет Ми-8, погибли шесть человек
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Республике Алтай упал вертолет Ми-8.
Погибли шесть человек, семь пострадали, пишут СМИ со ссылкой на экстренные службы.
По данным ТАСС, причиной крушения стали электрические провода.
Сообщается, что вертолет загорелся при заходе на посадку. «Интерфакс» пишет, что погибли шестеро туристов.
Официальных комментариев от МЧС по региону пока нет.
Обновлено. Позже в региональном МЧС подтвердили крушение. «В Республике Алтай при заходе на посадку в населенный пункт Тюнгур Усть-Коксинского района предварительно задел электрические провода частный вертолет Ми-8, с последующим возгоранием. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Дальнейшая информация уточняется», — говорится в сообщении. Информации о жертвах и пострадавших ведомство не приводит.
Погибли шесть человек, семь пострадали, пишут СМИ со ссылкой на экстренные службы.
По данным ТАСС, причиной крушения стали электрические провода.
Сообщается, что вертолет загорелся при заходе на посадку. «Интерфакс» пишет, что погибли шестеро туристов.
Официальных комментариев от МЧС по региону пока нет.
Обновлено. Позже в региональном МЧС подтвердили крушение. «В Республике Алтай при заходе на посадку в населенный пункт Тюнгур Усть-Коксинского района предварительно задел электрические провода частный вертолет Ми-8, с последующим возгоранием. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Дальнейшая информация уточняется», — говорится в сообщении. Информации о жертвах и пострадавших ведомство не приводит.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Екатеринбург станет местом остановки конного пробега
26 июля 2023
26 июля 2023