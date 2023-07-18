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В Краснодарском крае горит склад винзавода
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
В Темрюкском районе Краснодарского края горит склад винзавода.
На данный момент открытое горение ликвидировано.
«Горит склад готовой продукции в Темрюкском районе. Из-за высокой горючести содержимого склада огонь быстро распространился по зданию. Площадь тушения составляет 900 кв.м.», — сообщает МЧС России.
В тушении пожара задействованы 65 человек и 17 единиц техники.
По предварительной информации, пострадавших нет.
На данный момент открытое горение ликвидировано.
«Горит склад готовой продукции в Темрюкском районе. Из-за высокой горючести содержимого склада огонь быстро распространился по зданию. Площадь тушения составляет 900 кв.м.», — сообщает МЧС России.
В тушении пожара задействованы 65 человек и 17 единиц техники.
По предварительной информации, пострадавших нет.
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