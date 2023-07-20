Глава Минфина спрогнозировал дефицит бюджета РФ в 2-2,5% ВВП

– заявил Антон Силуанов.

«Доходы в бюджет поступают лучше, чем мы прогнозировали. Я имею в виду доходы от ненефтегазовой экономики. Примерно на 18% они превышают уровень прошлого года. НДС, налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц – все основные доходные источники в плюсе»,