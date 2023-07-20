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Глава Минфина спрогнозировал дефицит бюджета РФ в 2-2,5% ВВП
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Министр финансов Антон Силуанов заявил, что дефицит бюджета России по итогам текущего года составит 2-2,5% ВВП. Такой прогноз он озвучил в интервью «АиФ».
По его словам, в январе-феврале 2023 года у бюджета были большие авансовые расходы, что нетипично для начала года, но потом дефицит вернулся к плановым показателям.
По его словам, в январе-феврале 2023 года у бюджета были большие авансовые расходы, что нетипично для начала года, но потом дефицит вернулся к плановым показателям.
«Доходы в бюджет поступают лучше, чем мы прогнозировали. Я имею в виду доходы от ненефтегазовой экономики. Примерно на 18% они превышают уровень прошлого года. НДС, налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц – все основные доходные источники в плюсе»,
– заявил Антон Силуанов.
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