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На Алтае перевернулся грузовик с туристами
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Сегодня утром на Алтае по дороге к Каракольским озерам перевернулся грузовик с туристами. В кузове находилось 15 человек. По данным СУ СКР по Республике Алтай, в результате пришествия один человек погиб и еще пятеро пострадали.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Один пассажир погиб, еще четверо пассажиров и водитель пострадали.
По факту инцидент организована проверка. Следователи намерены выяснить обстоятельства произошедшего, а также дать оценку качеству оказанных гражданам услуг по организации отдыха и перевозке людей.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Один пассажир погиб, еще четверо пассажиров и водитель пострадали.
«Сегодня около 9 часов на телефонную линию "112" поступило сообщение о травмировании неорганизованной группы туристов в Чемальском районе в результате опрокидывания грузового автомобиля по дороге к Каракольским озерам в районе устья реки Тура»,
– сообщили в регионального пресс-службе СУ СКР.
По факту инцидент организована проверка. Следователи намерены выяснить обстоятельства произошедшего, а также дать оценку качеству оказанных гражданам услуг по организации отдыха и перевозке людей.
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