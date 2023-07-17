На Алтае перевернулся грузовик с туристами





сообщили в регионального пресс-службе СУ СКР. «Сегодня около 9 часов на телефонную линию "112" поступило сообщение о травмировании неорганизованной группы туристов в Чемальском районе в результате опрокидывания грузового автомобиля по дороге к Каракольским озерам в районе устья реки Тура»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня утром на Алтае по дороге к Каракольским озерам перевернулся грузовик с туристами. В кузове находилось 15 человек. По данным СУ СКР по Республике Алтай, в результате пришествия один человек погиб и еще пятеро пострадали.По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Один пассажир погиб, еще четверо пассажиров и водитель пострадали.По факту инцидент организована проверка. Следователи намерены выяснить обстоятельства произошедшего, а также дать оценку качеству оказанных гражданам услуг по организации отдыха и перевозке людей.