Два чедовека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Нижнекамске

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Сегодня рано утром в жилом доме в Нижнекамске (Татарстан) произошко взрыв газа. После ЧП спасатели вывели из дома девять человек.Сейчас, по официальным данным прокуратуры республики, известно о двух пострадавших.По данным местных СМИ, один человек назодится в тяжелом состоянии, еще одну женщину уже отправили на амбулаторное лечение.В прокуратуре заявили, что проводят проверку соблюдения требований законодательства об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования.