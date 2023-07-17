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Два чедовека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Нижнекамске
Фото: МЧС по республике Татарстан
Сегодня рано утром в жилом доме в Нижнекамске (Татарстан) произошко взрыв газа. После ЧП спасатели вывели из дома девять человек.
Сейчас, по официальным данным прокуратуры республики, известно о двух пострадавших.
По данным местных СМИ, один человек назодится в тяжелом состоянии, еще одну женщину уже отправили на амбулаторное лечение.
В прокуратуре заявили, что проводят проверку соблюдения требований законодательства об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования.
Сейчас, по официальным данным прокуратуры республики, известно о двух пострадавших.
По данным местных СМИ, один человек назодится в тяжелом состоянии, еще одну женщину уже отправили на амбулаторное лечение.
В прокуратуре заявили, что проводят проверку соблюдения требований законодательства об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования.
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