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Мэр Москвы заявил об атаке беспилотников по двум нежилым зданиям
Фото: Вечерние Ведомости
Мэр Москвы Собянин заявил об утренней атаке беспилотников по двум зданиям в столице.
По его словам, никто не пострадал, также нет «серьезных» разрушений.
«Сегодня около четырёх часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Серьёзных разрушений и пострадавших нет.
Все оперативные службы работают на месте», — написал Собянин утром в понедельник.
В Минобороны заявили, что беспилотники были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение. В ведомстве назвали случившееся «террористической атакой».
Позже Дептранс Москвы объявил, что движение по Комсомольскому проспекту перекрыто. На данный момент движение частично восстановлено.
По его словам, никто не пострадал, также нет «серьезных» разрушений.
«Сегодня около четырёх часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Серьёзных разрушений и пострадавших нет.
Все оперативные службы работают на месте», — написал Собянин утром в понедельник.
В Минобороны заявили, что беспилотники были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение. В ведомстве назвали случившееся «террористической атакой».
Позже Дептранс Москвы объявил, что движение по Комсомольскому проспекту перекрыто. На данный момент движение частично восстановлено.
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