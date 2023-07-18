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Адвокат подтвердил задержание Стрелкова
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Адвокат Александр Молохов подтвердил, что Игорь Стрелков (Гиркин) был задержан.
«Он действительно задержан. Я пока не видел документов, мы предполагаем, что по статье 282 (УК РФ, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)», — цитируют адвоката РИА Новости.
Ранее в телеграм-канале Стрелкова появилось сообщение от имени его жены. По ее словам, к ним в дом приехали следователи, вывели ее мужа под руки и «увезли в неизвестном направлении».
Адвокат заявил агентству, что сейчас они «занимаются розыском» Стрелкова, чтобы оказать ему юридическую помощь.
«Он действительно задержан. Я пока не видел документов, мы предполагаем, что по статье 282 (УК РФ, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)», — цитируют адвоката РИА Новости.
Ранее в телеграм-канале Стрелкова появилось сообщение от имени его жены. По ее словам, к ним в дом приехали следователи, вывели ее мужа под руки и «увезли в неизвестном направлении».
Адвокат заявил агентству, что сейчас они «занимаются розыском» Стрелкова, чтобы оказать ему юридическую помощь.
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