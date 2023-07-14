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ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 8,5%
Фото: Центральный Банк России/cbr.ru
ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 8,5%.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
«Совет директоров Банка России 21 июля 2023 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 8,50% годовых», — сообщает ЦБ РФ.
Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях «для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее», заявили в Банке России.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
«Совет директоров Банка России 21 июля 2023 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 8,50% годовых», — сообщает ЦБ РФ.
Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях «для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее», заявили в Банке России.
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