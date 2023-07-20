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В МВД заявили, что раскрываемость убийств в России достигла 99%

16.44 Четверг, 20 июля 2023
Фото: Вечерние Ведомости
В МВД заявили, что показатель раскрываемости убийств и покушений на убийство в России «достиг исторического максимума» и составил 99%.

Такую статистику приводит официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Главное из отчета ведомства (данные на январь-июнь 2023 года в сравнении с первым полугодием 2022 года):

- Раскрываемость убийств и покушений на убийство «достигла исторического максимума и составила 99%», утверждают в МВД. При этом количество убийств и покушений на убийство в стране сократилось на 2,1% (в сравнении с первым полугодием 2022 года).

- В России раскрывается более 90% фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований, разбоев. Число изнасилований и покушений на изнасилование сократилось на 9,6%.

- Количество краж автомобилей сократилось на 25,2%, квартирных краж — на 28,5%.

- В общественных местах зарегистрировано на 8,3% преступлений меньше, чем в первом полугодии 2022 года (в том числе на улицах, площадях, в парках и скверах – на 9,9%).

- На 8,6% сократилось количество «криминальных посягательств», жертвами которых стали дети.

- Количество уголовно наказуемых преступлений, которые совершили не достигшие 18 лет, уменьшилось на 7,7%.

- На 4,3% снизилось количество преступлений на объектах транспортной инфраструктуры.

- Число ДТП с участием нетрезвых водителей уменьшилось на 21,6%, количество погибших в них людей — на 37%.

В целом за последние десять лет «массив регистрируемой преступности» в РФ снизился на 10,9%, заявили в МВД.

Каких преступлений стало больше

- Выявлено на 11,2% больше преступлений, связанных с оборотом наркотиков. Из незаконного оборота изъято свыше 12,5 тонны наркотических средств и психотропных веществ.

- Преступлений, совершенных «с использованием информационно-телекоммуникационных технологий», стало больше на 27,9%.

В связи с этим в МВД уделяют особое внимание «комплектованию профильных подразделений высококвалифицированными сотрудниками, обладающими глубокими техническими знаниями».

В целом в МВД признают, что в органах «существенный некомплект личного состава».

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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