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В МВД заявили, что раскрываемость убийств в России достигла 99%
Фото: Вечерние Ведомости
В МВД заявили, что показатель раскрываемости убийств и покушений на убийство в России «достиг исторического максимума» и составил 99%.
Такую статистику приводит официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Главное из отчета ведомства (данные на январь-июнь 2023 года в сравнении с первым полугодием 2022 года):
- Раскрываемость убийств и покушений на убийство «достигла исторического максимума и составила 99%», утверждают в МВД. При этом количество убийств и покушений на убийство в стране сократилось на 2,1% (в сравнении с первым полугодием 2022 года).
- В России раскрывается более 90% фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований, разбоев. Число изнасилований и покушений на изнасилование сократилось на 9,6%.
- Количество краж автомобилей сократилось на 25,2%, квартирных краж — на 28,5%.
- В общественных местах зарегистрировано на 8,3% преступлений меньше, чем в первом полугодии 2022 года (в том числе на улицах, площадях, в парках и скверах – на 9,9%).
- На 8,6% сократилось количество «криминальных посягательств», жертвами которых стали дети.
- Количество уголовно наказуемых преступлений, которые совершили не достигшие 18 лет, уменьшилось на 7,7%.
- На 4,3% снизилось количество преступлений на объектах транспортной инфраструктуры.
- Число ДТП с участием нетрезвых водителей уменьшилось на 21,6%, количество погибших в них людей — на 37%.
В целом за последние десять лет «массив регистрируемой преступности» в РФ снизился на 10,9%, заявили в МВД.
Каких преступлений стало больше
- Выявлено на 11,2% больше преступлений, связанных с оборотом наркотиков. Из незаконного оборота изъято свыше 12,5 тонны наркотических средств и психотропных веществ.
- Преступлений, совершенных «с использованием информационно-телекоммуникационных технологий», стало больше на 27,9%.
В связи с этим в МВД уделяют особое внимание «комплектованию профильных подразделений высококвалифицированными сотрудниками, обладающими глубокими техническими знаниями».
В целом в МВД признают, что в органах «существенный некомплект личного состава».
Такую статистику приводит официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Главное из отчета ведомства (данные на январь-июнь 2023 года в сравнении с первым полугодием 2022 года):
- Раскрываемость убийств и покушений на убийство «достигла исторического максимума и составила 99%», утверждают в МВД. При этом количество убийств и покушений на убийство в стране сократилось на 2,1% (в сравнении с первым полугодием 2022 года).
- В России раскрывается более 90% фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований, разбоев. Число изнасилований и покушений на изнасилование сократилось на 9,6%.
- Количество краж автомобилей сократилось на 25,2%, квартирных краж — на 28,5%.
- В общественных местах зарегистрировано на 8,3% преступлений меньше, чем в первом полугодии 2022 года (в том числе на улицах, площадях, в парках и скверах – на 9,9%).
- На 8,6% сократилось количество «криминальных посягательств», жертвами которых стали дети.
- Количество уголовно наказуемых преступлений, которые совершили не достигшие 18 лет, уменьшилось на 7,7%.
- На 4,3% снизилось количество преступлений на объектах транспортной инфраструктуры.
- Число ДТП с участием нетрезвых водителей уменьшилось на 21,6%, количество погибших в них людей — на 37%.
В целом за последние десять лет «массив регистрируемой преступности» в РФ снизился на 10,9%, заявили в МВД.
Каких преступлений стало больше
- Выявлено на 11,2% больше преступлений, связанных с оборотом наркотиков. Из незаконного оборота изъято свыше 12,5 тонны наркотических средств и психотропных веществ.
- Преступлений, совершенных «с использованием информационно-телекоммуникационных технологий», стало больше на 27,9%.
В связи с этим в МВД уделяют особое внимание «комплектованию профильных подразделений высококвалифицированными сотрудниками, обладающими глубокими техническими знаниями».
В целом в МВД признают, что в органах «существенный некомплект личного состава».
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